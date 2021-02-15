Купи книгу, помоги детям с раком: часть выручки от продаж “Зангак” направит в Фонд «Город улыбок»

По случаю Международного дня борьбы с раком детей, 15 февраля, часть выручки от продажи книг книжный магазин “Зангак” передаст благотворительному Фонду «City of smile/Город улыбок», который оказывает содействие детям, больным лейкемией.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала директор фонда Эстер Демирчян. «Определенный процент выручки от продажи книг книжный магазин «Зангак» сегодня передаст нашему фонду, в помощь детям. Мы будем очень рады, если и другие бизнесмены, следуя примеру “Зангака”, время от времени будут выступать с подобными инициативами. Поддержка общества нам необходима.

В рамках совместной программы с Центром детского рака и болезней крови дети, проходящие лечение в этом центре, подготовили открытки, которые 15 февраля будут отправлены детям, проходящим лечение в более чем 550 детских онкологических центрах по всему миру, в знак воодушевления и единства. Директор фонда отметила, что это говорит о том, что все дети мира объединены в этой борьбе. Открытки, приготовленные детьми, будут отправлены при содействии «Айпост».

Вечером 15 февраля на странице фонда в Facebook в прямом эфире будет транслироваться панельная дискуссия «Проблемы и успехи детской онкологии в Армении». В дискуссии примет участие и девушка, победившая онкологию.

«В этом году мы не проведем многолюдные мероприятия, но мы постарались еще раз напомнить о проблеме, призвать людей не оставаться равнодушными к этой проблеме. Детский рак - очень серьезная проблема, которая может возникнуть где угодно. И вполне возможно, что мы все сможем поддержать этих детей. Мы часто что-то видим в Facebook, по телевизору, мы очень переживаем за ребенка в тот момент, но на самом деле есть много детей, чьи имена люди не слышат, но фонд помогает этим детям. Другими словами, следует понимать, что эта помощь должна быть систематизированной. Фонды работают для того, чтобы помогать всем», - сказала Демирчян.

Поскольку лечение - это длительный процесс, фонду удалось обеспечить постоянную помощь детям, обеспечить непрерывность их лечения.

По словам директора фонда, ежегодно в Армении регистрируется 80 - 100 случаев онкологических заболеваний детей, излечение составляет около 70 - 75%. В 2020 году в фонде зарегистрировано 105 новых бенефициаров, выздоровели 67 человек. В 2020 году фонд оказал содействие почти на 360 млн драмов.

Анна Григорян