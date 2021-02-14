В  Первопрестольном Святом Эчмиадзине благословили новобрачных

По окончании Святой Литургии по случаю праздника Тыарнендарач 14 февраля в храме Св. Гаяне состоялась церемония благословения молодоженов.

Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестола.

После церемонии Верховный Патриарх и Католикос всех армян Его Святейшество Гарегин II благословил и вручил подарки по этому случаю новобрачным дьяконам и присутствующим в храме молодоженам.