В Первопрестольном Святом Эчмиадзине благословили новобрачных
17:57, 14 Февраль, 2021
По окончании Святой Литургии по случаю праздника Тыарнендарач 14 февраля в храме Св. Гаяне состоялась церемония благословения молодоженов.
Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестола.
После церемонии Верховный Патриарх и Католикос всех армян Его Святейшество Гарегин II благословил и вручил подарки по этому случаю новобрачным дьяконам и присутствующим в храме молодоженам.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен