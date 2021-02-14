Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

В  Первопрестольном Святом Эчмиадзине благословили новобрачных

В  Первопрестольном Святом Эчмиадзине благословили новобрачных

По окончании Святой Литургии по случаю праздника Тыарнендарач  14 февраля в храме  Св. Гаяне состоялась церемония благословения молодоженов.

Об этом  Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестола.

После  церемонии Верховный Патриарх и Католикос всех армян  Его Святейшество Гарегин II  благословил и вручил  подарки по этому случаю новобрачным дьяконам и  присутствующим в храме молодоженам.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации