"Ты моя душа". Севак Ханагян представил любителям музыки клип на новую песню

Популярный певец Севак Ханагян выпустил клип на песню «Ты моя душа», который уже доступен в Интернете.

Как передает Арменпресс, автор музыки - Арам Авагян, автор слов - Сатеник Торосян, инструментовка - Арман Пахлеванян, микс-мастеринг - Леван Браун.

Автор-исполнитель Севак Ханагян родился в 1987 году в селе Мецаван Таширской области Армении. Его интерес к музыке возник, когда он слышал, как отец играет на аккордеоне. Окончил местную музыкальную школу. В школьном возрасте он переехал с семьей в Москву. Учился на отделении аккордеона Курского музыкального училища, на вокальном отделении Московской государственной классической эстрадно-джазовой академии. Участвовал в ряде престижных конкурсов: «Главная сцена», «Голос», «X factor». В 2018 году певец представлял Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Ками́» («Ветер»).