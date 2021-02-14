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"Ты моя душа". Севак Ханагян представил любителям музыки клип на новую песню

"Ты моя душа". Севак Ханагян представил любителям музыки клип на новую песню

Популярный певец Севак Ханагян выпустил клип на песню «Ты моя душа», который уже доступен в Интернете.

Как  передает Арменпресс, автор музыки - Арам Авагян, автор слов - Сатеник Торосян, инструментовка - Арман Пахлеванян, микс-мастеринг - Леван Браун.

Автор-исполнитель Севак Ханагян родился в 1987 году в селе Мецаван Таширской области Армении. Его интерес к музыке возник, когда он  слышал, как  отец играет на аккордеоне. Окончил местную музыкальную школу. В школьном возрасте он переехал с семьей в Москву. Учился на отделении аккордеона Курского музыкального училища, на вокальном отделении Московской государственной классической эстрадно-джазовой академии. Участвовал в ряде престижных конкурсов: «Главная сцена», «Голос», «X factor». В 2018 году певец представлял Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Ками́» («Ветер»).

 

 


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