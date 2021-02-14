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«Рома» обыграла «Удинезе». Мхитарян участвовал в игре

«Рома» обыграла «Удинезе». Мхитарян участвовал в игре

В 22-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» встретилась с «Удинезе».

Как  передает Арменпресс, в матче, состоявшемся на Олимпийском стадионе в Риме, «волки» открыли счет уже через 5 минут после старта. Отличился Джордан Верету. На 25-й минуте голкипер «Удинезе» нарушил правила игры против Мхитаряна, и Джордан Верету безошибочно выполнил пенальти, став  автором дубля (9-й гол в нынешнем чемпионате серии А).

Во втором тайме команды обменивались атаками, но голов не  забили. Только в добавочное время   «Рома» забила  и третий гол. Точным попаданием отличился Педро.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.

После этой победы «Рома» улучшила свои позиции в турнирной таблице Серии А на два места, заняв уже третье. У «волков» 43 очка. Лидирует «Милан» с 49 очками.

 


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