В 22-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» встретилась с «Удинезе».

Как передает Арменпресс, в матче, состоявшемся на Олимпийском стадионе в Риме, «волки» открыли счет уже через 5 минут после старта. Отличился Джордан Верету. На 25-й минуте голкипер «Удинезе» нарушил правила игры против Мхитаряна, и Джордан Верету безошибочно выполнил пенальти, став автором дубля (9-й гол в нынешнем чемпионате серии А).

Во втором тайме команды обменивались атаками, но голов не забили. Только в добавочное время «Рома» забила и третий гол. Точным попаданием отличился Педро.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.

После этой победы «Рома» улучшила свои позиции в турнирной таблице Серии А на два места, заняв уже третье. У «волков» 43 очка. Лидирует «Милан» с 49 очками.