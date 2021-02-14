Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели занятия по огневой подготовке

В рамках плановых занятий по боевой подготовке минометные расчеты подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач на полигоне «Мардакерт», передает Арменпресс со ссылкой на Минобороны России.

В ходе практических действий военнослужащие совершенствовали навыки приведения миномётов в боевое и походное положение. Также артиллеристы отрабатывали слаженность и быстроту действий расчётов в ходе ведения огня, наведения на цель по координатам и при изменении установок для стрельбы в зависимости от характера цели. Кроме того, миномётчики отработали ряд нормативов по разведке целей и смене огневых позиций.

На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб с закрытых огневых позиций по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям на различных дальностях.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 50 военнослужащих российского миротворческого контингента.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.