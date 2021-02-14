В Горисе сгорел неэксплуатируемый автобус

14 февраля в 10։12 часов пожарные купировали, а 09:52 — потушили возгорание неиспользуемого автобуса Kuban в 5-м районе улицы Авангард в Горисе.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Согласно источнику, в Сюникский региональный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения 14 февраля в 09:29 часов поступил сигнал о возгорании неиспользуемого автобуса в 5-м районе улицы Авангард в Горисе.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.