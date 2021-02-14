Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

В Горисе сгорел неэксплуатируемый автобус

В Горисе сгорел неэксплуатируемый автобус

14 февраля в 10։12 часов  пожарные купировали, а 09:52 — потушили возгорание неиспользуемого   автобуса Kuban  в 5-м районе улицы Авангард в Горисе.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Согласно источнику, в Сюникский региональный отдел  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения 14 февраля в 09:29 часов  поступил сигнал  о возгорании неиспользуемого автобуса в 5-м районе улицы Авангард в Горисе.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации