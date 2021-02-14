Серена Уильямс — в четвертьфинале  Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс — в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Как передает Арменпресс, в 4-м круге женского одиночного разряда соперницей Уильямс стала Арина Соболенко из Беларуси. Уильямс выиграла матч продолжительностью 2 часа 10 минут со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2021 года пройдет с 8 по 21 февраля. Первый турнир года в рамках Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии - Australian Open, по традиции пройдет в Мельбурне. Первый чемпионат прошел в 1905 году. Турнир в хронологическом порядке является первым из четырех событий года в рамках Большого шлема. Остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на твердых кортах Мельбурн-парка с 1988 года. Австралийский чемпионат обычно имеет очень высокую посещаемость: это был первый турнир Большого шлема, который покрыл два корта — Rod Laver Arena и Hisense Arena. Действующий чемпион Australian Open - Новак Джокович, а в женском одиночном разряде - София Кенин.