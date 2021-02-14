В районе Кубатлу найдены останки  четырех военнослужащих  

В результате поисковых операций, проведенных 13 февраля в районе Воротана (Кубатлу), по предварительным данным, обнаружены тела 4 участников военных действий. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления их личности.

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

Поисково-спасательные работы продолжатся 15 февраля.

По сообщению источника, всего после объявления режима прекращения огня в резултьтате поисковых работ было обнаружено 1378 останков.