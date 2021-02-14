Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом

Штурм Капитолия — печальная страница в истории США, а суть обвинений против Дональда Трампа не подлежит сомнению, заявил американский президент Джо Байден, комментируя решение сената оправдать предшественника, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению", — говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

Трампу хотели вынести импичмент из-за подстрекательства к мятежу, однако это предложение 13 февраля не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса. "За" проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы были 67 голосов из ста.

Байден напомнил, что из тех, кто проголосовал за импичмент, семеро были республиканцами.

"Даже те, кто был против осуждения, как, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "заслуживающем порицания невыполнении своего долга" и "практически и морально ответственен за провокацию" насилия в Капитолии", — добавил Байден.

Сам Трамп ранее назвал этот процесс "охотой на ведьм" и пообещал "продолжить путь к величию Америки", а также отметил, что впереди "очень много работы".