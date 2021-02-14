Что делать во время землетрясения:  видеогид МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения разработало и опубликовало видеопособие, содержащее указания по действиям, необходимым при землетрясении.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Упомянутые действия представляет главный советник директора Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Грачья Петросян.