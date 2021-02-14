Что делать во время землетрясения: видеогид МЧС
13:01, 14 Февраль, 2021
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения разработало и опубликовало видеопособие, содержащее указания по действиям, необходимым при землетрясении.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
Упомянутые действия представляет главный советник директора Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Грачья Петросян.
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