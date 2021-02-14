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Что делать во время землетрясения:  видеогид МЧС

Что делать во время землетрясения:  видеогид МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения  разработало и опубликовало  видеопособие, содержащее указания по  действиям, необходимым  при землетрясении.

Об этом  Арменпресс  сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Упомянутые действия представляет главный советник директора Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Грачья Петросян.


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