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Турецко-азербайджанские  учения были   провокацией против Армении и России

Турецко-азербайджанские  учения были   провокацией против Армении и России

12 февраля завершились начавшиеся 1 февраля в Карсе турецко-азербайджанские военные учения «Зима-2021» («Kış-2021»). По разным данным, в учениях приняли участие 1268 военнослужащих, из которых 66 - азербайджанцы (из Нахичеванской   армии), было задействовано 190 единиц военной техники, а также 218 единиц вооружения различного калибра (танки, артиллерия, вертолеты и т. д.).

Следует подчеркнуть, что учения носили наступательный характер:  в ходе  них отрабатывались атаки и авианалеты. По данным МО Турции, в ходе учений также прошли испытания нового оружия.

С момента  объявления турецко-азербайджанские военные учения находились в центре внимания армянской общественности и экспертных кругов. Учитывая этот факт, следует представить некоторые  заметки.

Военные учения «Зима 2021 года», хотя и имели некоторые военные особенности и были организованы в нарушение положений ОБСЕ, не были беспрецедентными. Проведение подобных военных учений в последние годы стало регулярным. Последние такие учения прошли в июле-августе 2020 года на территории Азербайджана.

Впрочем, не секрет, что в проведении учений, помимо военных задач, присутствует  и политическая составляющая. В этой связи примечательно, что турецко-азербайджанские военные учения состоялись всего через три месяца после Второй Арцахской войны, да и выбор места и времени вряд ли можно считать случайным. Можно предположить, что, планируя военные учения в Карсе, Баку и Анкара стремились оказать давление на Армению (в контексте реализации положений Заявления от 9 ноября и региональных процессов), повлиять на общественные настроения путем распространения пораженчество   в Армения.

Следует отметить, что эти учения были вызовом и для России — стратегического союзника Армении. Москва приложила довольно значительные усилия для прекращения 44-дневной войны, взяв на себя большую ответственность за стабилизацию ситуации в регионе и создание благоприятных условий для мира. Учитывая  все  это, а также  довольно чувствительную ситуацию, сложившуюся после войны, организация военных учений Турцией и Азербайджаном была не чем иным, как провокацией, демонстрацией нагнетающей обстановку силы, что противоречило усилиям Москвы.

Все это не ускользнуло от внимания Москвы. И вовсе не случайно, что параллельно с началом учений в Карсе активизировалась российская военная база в Гюмри, выводя войска и технику с мест дислокации. Пожалуй, такой шаг можно охарактеризовать как ответ на провокацию Баку и Анкары. 

Подводя итоги, отметим, что турецко-азербайджанские военные учения углубили последствия  Второй Арцахской войны и  обеспокоенность российской стороны по поводу активизации действий Турции на Южном Кавказе. Об  этом свидетельствуют дискуссии в российских экспертных кругах — относительно адекватности реакции Москвы на открытое участие Турции во Второй Арцахской войне, переброски Анкарой террористов  в Арцах, сбитого российского самолета Вооруженными силами Азербайджана и других вопросов.

 

Нарек Минасян

 


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