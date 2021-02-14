Эти футбольные матчи состоятся сегодня  

Очередные матчи регулярных туров состоятся в ряде чемпионатов Европы по футболу.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.

Италия. Серия А

«Рома» - «Удинезе» - 15:30

«Кальяри» - «Аталанта» - 18:00

«Сампдория» - «Фиорентина» - 18:00

«Кротоне» - «Сассуоло» - 21:00

«Интер» - «Лацио» - 23:45

Англия. Премьер Лига

«Саутгемптон» - «Вулверхэмптон» - 16:00

«Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед» - 18:00

«Арсенал» - «Лидс Юнайтед» - 20:30

«Эвертон» - «Фулхэм» - 23:00

Германия. Бундеслига

«Айнтрахт Франкфурт» - «Кёльн» - 18:30

«Вольфсбург» - «Боруссия Мёнхенгладбах» - 21:00

Испания. Ла Лига

«Хетафе» - «Реал Сосьедад» - 17:00

«Реал» - «Валенсия» - 19:15

«Леванте» - «Осасуна» - 21:30