Эти футбольные матчи состоятся сегодня
Очередные матчи регулярных туров состоятся в ряде чемпионатов Европы по футболу.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.
Италия. Серия А
«Рома» - «Удинезе» - 15:30
«Кальяри» - «Аталанта» - 18:00
«Сампдория» - «Фиорентина» - 18:00
«Кротоне» - «Сассуоло» - 21:00
«Интер» - «Лацио» - 23:45
Англия. Премьер Лига
«Саутгемптон» - «Вулверхэмптон» - 16:00
«Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед» - 18:00
«Арсенал» - «Лидс Юнайтед» - 20:30
«Эвертон» - «Фулхэм» - 23:00
Германия. Бундеслига
«Айнтрахт Франкфурт» - «Кёльн» - 18:30
«Вольфсбург» - «Боруссия Мёнхенгладбах» - 21:00
Испания. Ла Лига
«Хетафе» - «Реал Сосьедад» - 17:00
«Реал» - «Валенсия» - 19:15
«Леванте» - «Осасуна» - 21:30
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