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Министерства экономини  РА и Арцаха обсуждают предстоящие шаги. Керобян встретился с главой Арцаха

Министерства экономини  РА и Арцаха обсуждают предстоящие шаги. Керобян встретился с главой Арцаха

14 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял министра экономики РА Вагана Керобяна. На встрече министр отметил, что власти Армении, как всегда, будут продолжать поддерживать и помогать Арцаху, и сейчас они обсуждают с исполнительной властью Арцахской Республики перспективы предстоящих мероприятий.

 Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент Арцаха, подчеркнув роль правительства Армении в ликвидации разрушения, нанесенного экономике Арцаха войной, отметил необходимость совместных усилий, дабы  как можно скорее восстановить желаемый уровень экономической активности.

Во встрече принял участие министр экономики и сельского хозяйства Республики Арцах  Ашот Бахшиян.


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