Министерства экономини  РА и Арцаха обсуждают предстоящие шаги. Керобян встретился с главой Арцаха

14 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял министра экономики РА Вагана Керобяна. На встрече министр отметил, что власти Армении, как всегда, будут продолжать поддерживать и помогать Арцаху, и сейчас они обсуждают с исполнительной властью Арцахской Республики перспективы предстоящих мероприятий.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент Арцаха, подчеркнув роль правительства Армении в ликвидации разрушения, нанесенного экономике Арцаха войной, отметил необходимость совместных усилий, дабы как можно скорее восстановить желаемый уровень экономической активности.

Во встрече принял участие министр экономики и сельского хозяйства Республики Арцах Ашот Бахшиян.