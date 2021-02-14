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На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. КПП Верхний Ларс открыт

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. КПП Верхний Ларс открыт

На территории Армении закрыты автомобильные дороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич. 

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов  транспорта. С российской стороны здесь скопилось около 220 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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