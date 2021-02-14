На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. КПП Верхний Ларс открыт
11:25, 14 Февраль, 2021
На территории Армении закрыты автомобильные дороги.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около 220 грузовиков.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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