COVID-19: в Армении зарегистрировано 145 новых случаев, 73 случая выздоровления и 1 - смерти

По состоянию на 11:00 часов 14 февраля в Армении подтверждено 169 тысяч 167 случаев заболевания коронавирусом, из них 161 тыс. 15 человек выздоровели, 3 тыс. 141 человек умер. На данный момент фактически проходят лечение от коронавирусной болезни 4 тысячи 220 пациентов. Всего было проведено 681.838 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения, 13 февраля было проведено 2 тыс. 703 теста: подтвердилось 145 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 73 случая выздоровления, 1 случай смерти.

Накануне зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты болели COVID-19, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 791.