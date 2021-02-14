Ночью в Армении вновь зафиксировано землетрясение: в Ереване оно чувствовалось силой в 2-3 балла

В ночь на 14 февраля в Армении снова зарегистрировано землетрясение.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 14 февраля в 01:47 часов по местному времени (13 февраля 21:47 часов по Гринвичу) Сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты Министерства ЧС РА зарегистрировала землетрясение. Координаты: 40,07 градусов северной широты, 44,48 градусов восточной долготы, в 13 км к юго-западу от города Еревана, глубина 10 км, магнитуда 2,4.

Сила землетрясения в зоне эпицентра составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в Ереване и в ряде населенных пунктов Араратской области силой 2-3 балла.