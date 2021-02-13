На территории Армении зарегистрировано землетрясение

В 15:29 по ереванскому времени в Армении зарегистрировано землетрясение.

Как передает Арменпресс, на сайте Средиземноморского сейсмологического центра сообщается, что эпицентр землетрясения находится в 12 км к югу от Еревана.

Землетрясение произошло на глубине 2 км с магнитудой 4,7.