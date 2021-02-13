Азербайджанцы забрали из стада крестьянина 3 головы мелкорогатого скота. Все 3 были возвращены

Сельская администрация Хндзореска распространила информацию о том, что 11 февраля около 12 часов, часть стада села Хндзореск - 185 голов мелкого рогатого скота, подошла к границе с Азербайджаном, откуда вооруженные азербайджанцы подошли к пастуху и в считанные минуты, оставив в стаде только 12 овец, ушли. В администрации села сообщили, что на место немедленно прибыли армянские пограничники и сельские пастухи, глава общины, командование 1-го армейского корпуса, и после переговоров часть овец была возвращена жителю села.

По сообщению ГНКО «Центр сельскохозяйственных услуг», азербайджанцы захватили 3 овец из 200 или около того мелкого рогатого скота, подошедшего к границе. Все три головы мелкого рогатого скота были возвращены при посредничестве российских миротворцев и пограничников.

Директор ГНКО «Центр сельскохозяйственных услуг» Гарник Оганесян призывает жителей приграничных сел, занимающихся животноводством, выполнять указания пограничников, не подвергая опасности своих животных.