Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв

Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти и СМИ.

"Силы безопасности предотвратили потенциально крупную атаку террориста-смертника возле перекрестка Сайдика после того, как террорист-смертник проигнорировал приказы и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошел после того, как солдаты обстреляли машину. Ущерб минимизирован. 6 человек получили ранения, умер только террорист-смертник", - написал в своем Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму.