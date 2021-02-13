Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв

Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв

Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти и СМИ.

 "Силы безопасности предотвратили потенциально крупную атаку террориста-смертника возле перекрестка Сайдика после того, как террорист-смертник проигнорировал приказы и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошел после того, как солдаты обстреляли машину. Ущерб минимизирован. 6 человек получили ранения, умер только террорист-смертник", - написал в своем Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации