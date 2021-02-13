В Ереване завершены работы по установке 500 новых лифтов

В Ереване официально завершены работы по установке 500 новых лифтов в многоквартирных домах.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Еревана АйкМарутян.

"Мы официально можем считать завершенной работу по установке 500 новых лифтов. После экспертиз МЧС, все лифты фактически сданы в эксплуатацию. Эта программа исключительна тем, что за 2 года мы заменили 520 лифтов, а за 28 лет было заменено 35», - говорит Марутян в опубликованном на странице видео.

Он также представляет технические параметры лифтов: дверные проемы —шириной 70-80 см, что позволяет людям с инвалидностью въезжать в лифт на инвалидной коляске. Кнопки с буквами Брайля – для незрячих, есть также голосовой сигнал.

Все лифты светлые и просторные, есть путеводитель на армянском языке, а также новейшие системы безопасности", - отметил мэр и призывает ереванцев бережно эксплуатировать новые лифты.

На своей официальной странице Марутян опубликовал адреса 520 лифтов, замененных по программам общины 2019-2020 гг.

Программа будет носить регулярный характер.