В России выявили 14 861 случай заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 14 861, до 4 057 698. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 502 против 507 днем ранее. Всего от инфекции умерли 79 696 пациентов.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 765. Всего уже выздоровели 3 577 907 человек.