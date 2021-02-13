Посол Армении говорил с конгрессменом США Валадао о возвращении Азербайджаном армянских пленных

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в США Варужан Нерсесян 12 февраля провел онлайн встречу с конгрессменом Дэвидом Валадао.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства Армении в США в Facebook.

Посол Нерсесян поздравил конгрессмена с возобновлением его миссии в качестве члена Палаты представителей, а также с избранием его сопредседателем комиссии Конгресса по армянским вопросам.

Посол подробно представил конгрессмену последнюю турецко-азербайджанскую агрессию против народа Нагорного Карабаха, а также последовавшие за войной вызовы и гуманитарный кризис.

В этом контексте Варужан Нерсисян подчеркнул вопрос возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников.

Собеседники отметили важность адресной направленности ключевых вопросов мирного урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.