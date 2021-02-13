С 18 февраля в Армении ожидается снег

Днем 13февраля, 14-15 февраля в Армении осадков не ожидается, ночью 16 февраля ожидаются осадки в некоторых регионах, во второй половине дня 16 февраля, 17-18 февраля - в большинстве регионов, с 18 февраля- повсеместно в форме снега.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, 16-18 февраля ветер местами усилится до 20-25 м / с.

18 февраля температура воздуха понизится на 15-17 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 13февраля, 14-15 февраля и ночью 16 февраля ожидается дождь, днем 16 февраля ожидается дождь, 17 февраля ожидается гроза, снег, 18 февраля— снег.