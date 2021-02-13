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Придать новый импульс реформам: совещание Бадасяна с представителями гражданского общества

Придать новый импульс реформам: совещание Бадасяна с представителями гражданского общества

12 февраля министр юстиции Республики АрменияРустам Бадасянпровел встречу с рядом представителей гражданского общества— с целью обсудить широкий круг вопросов сотрудничества.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства юстиции Республики Армения, на встрече присутствовали заместитель министра Кристине Григорян, председатель общественной организации "Защита права без границ" Аракс Мелконян, заместитель директора по программам общественной организации "Фонды открытого общества - Армения"Давид Амирян, руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, глава  общественной организации «Хельсинкская ассоциация» Нина Карапетянц и координатор программ общественной организации" Союз информированных граждан"Даниэль Иоаннисян.

Была подчеркнута важность участия гражданского общества в реализации судебно-правовых и антикоррупционных реформ,  рассмотрены результаты миссии по установлению фактов, проведенной общественными организациями  по нарушениям основополагающих прав человека, совершенным Турцией и Азербайджаном во время 44-дневной войны.против Арцаха.

В ходе встречи они также обсуждался процесс реформ в сфере правосудия, а также проблемы, возникшие в ходе реформ по объективным и субъективным причинам. Присутствующие  отметили  озабоченность неправительственных организаций, связанную  с судебной реформой, и подчеркнута  необходимость расширения конституционных гарантий для их решения.

 


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