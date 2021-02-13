Стало известно содержание завещания Ларри Кинга

В распоряжении американского журнала People оказалось рукописное завещание телеведущего Ларри Кинга.

Документ датируется 17 октября 2019 года - его составили через два месяца после того, как журналист подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик. Кинг пожелал, чтобы его имущество, оцененное в два миллиона долларов, поделили поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей.

Поскольку Энди и Чайя умерли еще при жизни отца, наследство получат оставшиеся трое сыновей. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА Новости.

Кинг скончался 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса на 88-м году жизни. Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое выходило в эфир с 1985 по 2010 год. Он взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. В начале января Кинг перенес COVID-19, однако, по словам его вдовы, причиной смерти на самом деле стал сепсис.