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Столкновения в Афганистане ужесточаются

Столкновения в Афганистане ужесточаются

По меньшей мере четыре сотрудника службы безопасности, включая командира, были убиты, а еще семь получили серьезные ранения в результате серии взрывов в восточных и южных провинциях Афганистана.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за три нападения, которые вызвали столкновения между правительственными силами и повстанцами Талибана в Афганистане.

В последние недели в результате ежедневных взрывов были убиты государственные чиновники, судьи, журналисты и активисты.

Кровопролитие произошло на фоне недавних мирных переговоров в Катаре между повстанцами Талибана и членами афганского правительства при посредничестве США.

Команда президента Джо Байдена пересматривает мирное соглашение, которое администрация Дональда Трампа подписала с талибами в феврале 2020 года. Она требует, чтобы все войска США вместе с союзными покинули страну к 1 мая.

 


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