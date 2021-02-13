Циципас вышел в 4-й круг Australian Open

Греческий теннисист, 6-я ракетка мира СтефаносЦиципас—в 4-м круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Как передает Арменпресс, в 3-м туре мужского одиночного соревнования соперником Циципаса стал МикаэльИмер из Швеции. В матче, который длился 1 час 35 минут, Циципас выиграл после трех сетов - 6:4, 6:1, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2021 года пройдет с 8 по 21 февраля. Первый турнир года в рамках Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии, по традиции пройдет в Мельбурне. Первый чемпионат прошел в 1905 году. Турнир в хронологическом порядке является первым из четырех событий года в рамках Большого шлема. Остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на твердых кортах Мельбурн-парка с 1988 года. Австралийский чемпионат обычно имеет очень высокую посещаемость; это был первый турнир Большого шлема, который покрыл два корта—RodLaverArena и HisenseArena. Действующий чемпион AustralianOpen - НовакДжокович, а в женском одиночном разряде - София Кенин.