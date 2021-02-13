Врач считает, что COVID-19 останется с человечеством надолго

Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон полагает, что новый коронавирус останется с человечеством надолго, несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации, передает агентство Франс Пресс.

Аммон призвала, в частности, европейские страны не терять бдительность в отношении вируса, который, "по всей видимости, очень хорошо адаптировался к человеку" и может потребовать от экспертов со временем корректировки вакцины. "Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он останется с нами", - заявила она. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 108 миллионов человек, 2,3 миллиона людей скончались.