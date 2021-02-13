В Мартакерте и прилегающих населенных пунктах ведутся инженерно- разведывательные работы
12:02, 13 Февраль, 2021
В городе Мартакерт, а также в населенных пунктах Чанкатах, Магавуз, Мец Шен, Варнкатах Мартакертского района, на участке «Пушкин Ял» 13 февраля саперы спасательной службы проведут инженерно-разведывательные работы по обнаружению боеприпасов и других взрывных устройств.
Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, добавив, что найденные боеприпасы будут уничтожены на месте.
Для дополнительной информации действует телефонный номер 911.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен