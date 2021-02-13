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В Мартакерте и прилегающих населенных пунктах ведутся инженерно- разведывательные работы

В Мартакерте и прилегающих населенных пунктах ведутся инженерно- разведывательные работы

В городе Мартакерт, а  также в населенных пунктах Чанкатах, Магавуз, Мец Шен, Варнкатах Мартакертского района, на участке «Пушкин Ял» 13 февраля саперы спасательной службы проведут инженерно-разведывательные работы по обнаружению боеприпасов и других взрывных устройств.

 Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, добавив, что найденные боеприпасы будут уничтожены на месте.

Для дополнительной информации действует телефонный номер 911.

 

 


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