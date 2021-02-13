ООН: миллионам детей в Йемене грозит голод

2021 году в Йемене, как ожидается, будут голодать 2,3 миллиона детей, план гуманитарного реагирования бюджетом в 3,4 миллиарда долларов профинансирован лишь на 1,9 миллиарда, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В новом отчете говорится, что, по прогнозам, в этом году около 2,3 миллиона детей в возрасте до 5 лет будут серьезного страдать от сильного недоедания. Ожидается, что около 400 000 из них умрут от голода, если им не будет оказана срочная медицинская помощь», - заявил Дюжаррик на пресс-конференции.

Отчет был подготовлен совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой и ВОЗ.

Дюжаррик также отметил, что это, возможно, будет самый высокий уровень недоедания, зарегистрированный с момента эскалации конфликта в Йемене в 2015 году.