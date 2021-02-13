Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

На российской стороне дороги Степанцминда-Ларс скопилось около 300 грузовиков.

На российской стороне дороги Степанцминда-Ларс скопилось около 300 грузовиков.

МЧС РА сообщает, что на территории Армении закрыты автомобильные дороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

В Ашоцком районе Ширакской области идет снег.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с опасностью схода лавин  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов  транспорта. С российской стороны здесь скопилось около300 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации