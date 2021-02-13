На российской стороне дороги Степанцминда-Ларс скопилось около 300 грузовиков.

МЧС РА сообщает, что на территории Армении закрыты автомобильные дороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

В Ашоцком районе Ширакской области идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с опасностью схода лавин автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около300 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.