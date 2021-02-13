Европейские индексы выросли - 12-02-21

МОСКВА, 13 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 14049.89 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.60% и составил 5703.67 пункта, британский FTSE вырос на 0.94% и составил 6589.79 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1461.99 пункта.