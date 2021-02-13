Цены на цветные металлы - 12-02-21

ЛОНДОН, 13 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2080.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 8289.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2091.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 18651.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 23317.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2746.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.72% и составила 26015.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 45700.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.