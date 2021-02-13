"Айастани Анрапетутюн".. Усиление мощи армянской армии может предотвратить тюркизацию региона

Вчера в Карсе завершились совместные турецко-азербайджанские военные учения «Зима 2021», начавшиеся 1 февраля. В состав сил входили танковые и артиллерийские части, снайперские группы, спецназ и авиация.

В беседе с «Айастани Анрапетутюн» аналитик сайта «Разминфо» Сона Хачатрян сказала, что факт проведения учений на Карсском военном полигоне «Акбаба», на границес Арменией и российской военной базой в Гюмри, были четкиммесседжемоб основных целях учений.

По словам военэксперта Артура Егиазаряна, особенность этих учений заключалась в том, что в них особо акцентировались испытания новой военной техники, а также участие подразделений – диверсионных групп, которые должны в горных условияхобнаружить м уничтожить противоминные условия противника.

«Условия проведения этих учений были характерныи идентичны с существующими на территории Армении. Фактически, это был один из шагов к созданию объединенной пантуранской армии, в которую на данный момент входят азербайджано-турецкие воинские части. Эти учения призваны устрашить нас, но нам не следует игнорировать тот факт, что они действительно готовятся к войне, постоянно поддерживая боеспособность своей армии», - сказал Егиазарян.

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