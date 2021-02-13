"Айастани Анрапетутюн". В случае членства Ирана в ЕАЭС ...

Спикер Исламского парламента Ирана заявил. «Переговоры о членстве Ирана в ЕАЭС начались, подготовка к постоянному членству начнется в ближайшие две недели». Об этом сообщает Parstoday.

Во время председательства Армении в ЕАЭС были подписаны два крупных соглашения: о свободной торговлеЕАЭС-Сингапур и соглашение о свободной торговле ЕАЭС-Сербия. В 2019 г. также вступили в силу два новых соглашения: о свободной торговле с Ираном и экономическом сотрудничестве с Китаем. Изменится ли форма сотрудничества между Арменией и Ираном в случае присоединения Ирана к ЕАЭС? Какой формат сотрудничества будет выгоден для нас?И возможно ли - в случае членства Ирана - сотрудничество Армении и Иранав нынешнем формате, или оно автоматически исчезнет, что нас ждет? Чтобы получить ответы на вопросы, издание «АА» обратилось к экономисту, эксперту по менеджменту Карену Саркисяну.

По его словам, в случае членства Ирана в ЕАЭС у Армении уже будет общая границас одной из стран ЕАЭС, причем со страной, имеющей энергоресурсы, и импорт последних будет дешевле,поскольку не будет транзитной страны.

И тем не менее… в случае членства Ирана в ЕАЭС, смогут ли Армения и Иран работать на двусторонней основе в нынешнем формате, или необходимость в этом отпадет…»

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