По траектории истории

В католическом мире 14 февраля отмечают День святого Валентина.

- 14 февраля 1925 года родился Сергей Абраамян — известный армянский лингвист, доктор филологических наук, профессор, академик (умер в 2005 году).

- 14 февраля 1958 года родился Смбат Лпутян — известный армянский шахматист, гроссмейстер, победитель 37-й Всемирной Шахматной олимпиады,.

- 14 февраля 1959 года родился Рене Флеминг — американская оперная певица, лирическое сопрано, выступала во всемирно известных оперных театрах.

- 14 февраля 1974 года родился Гарик Мартиросян, известный армянский юморист, телеведущий и шоумен.

- 14 февраля 2005 года был создан сайт интернет-видеохостинга YouTube.

- 14 февраля 1859 года Орегон стал 33-м штатом США.

- 14 февраля 1912 года Аризона стала 48-м штатом США.

- 14 февраля 1882 года родилась Айкануш Марк — армянская писательница, общественный деятель. Литературный псевдоним Марк – первый слога имени отца.

- 14 февраля 1909 года родился Гарник Степанян — армянский литературовед, драматург, писатель, лексикограф, доктор искусствоведения (1971), заслуженный деятель искусств Арм.ССР (1967), лауреат Государственной премии Арм.ССР (1980г. - за коллективный труд «История новой армянской литературы»).