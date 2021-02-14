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По траектории истории

По траектории истории

В католическом мире 14 февраля отмечают День святого Валентина.

- 14 февраля 1925 года родился Сергей Абраамян —  известный армянский лингвист, доктор филологических наук, профессор, академик (умер в 2005 году).

-  14 февраля 1958 года родился Смбат Лпутян — известный армянский шахматист, гроссмейстер, победитель 37-й Всемирной Шахматной олимпиады,.

-   14 февраля 1959 года родился Рене Флеминг — американская оперная певица, лирическое сопрано, выступала во всемирно известных оперных театрах.

- 14 февраля 1974  года родился Гарик Мартиросян, известный армянский юморист, телеведущий и шоумен.

- 14 февраля 2005 года был создан сайт интернет-видеохостинга  YouTube.

- 14 февраля 1859 года Орегон стал 33-м штатом США.

- 14 февраля 1912 года Аризона стала 48-м штатом США.

- 14 февраля 1882 года родилась Айкануш Марк — армянская писательница,   общественный деятель. Литературный псевдоним Марк – первый  слога имени отца.

- 14 февраля 1909 года родился   Гарник Степанян — армянский литературовед, драматург, писатель, лексикограф, доктор искусствоведения (1971), заслуженный деятель искусств Арм.ССР (1967), лауреат Государственной премии Арм.ССР (1980г. -  за коллективный труд «История новой армянской литературы»).

 

 


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