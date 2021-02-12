Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

В сопровождении миротворцев РФ в места прежнего проживания в Карабахе вернулись 52 473 человека

В сопровождении миротворцев РФ в места прежнего проживания в Карабахе вернулись 52 473 человека

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан Нагорного Карабаха в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 26 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52 473 человека.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации