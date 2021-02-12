В Армении осуждают осквернение памятника Холокосту: представитель еврейской общины видит след извне

Осквернение Памятника жертвам Геноцидов еврейского и армянского народов, установленного в Кольцевом парке Еревана, общественно-политические круги Армении считают проявлением вандализма и осуждают его строжайшим образом. Городские власти с раннего утра занялись очисткой памятника, а правоохранители - раскрытием обстоятельств осквернения памятника.

Осквернение памятника с символической надписью «Жить - не забывать» решительно осудил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, отметив, что это проявление вандализма требует надлежащего расследования. «Мы решительно осуждаем осквернение памятника Геноцидам еврейского и армянского народов в Кольцевом парке Еревана. Это проявление вандализма - не что иное, как преступление против общечеловеческих ценностей. Оно должно быть расследовано должным образом, а виновные в преступлении должны быть привлечены к ответственности, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента в будущем», - сказал Симонян. Вице-спикер НС добавил, что такие порочные явления не выдерживают никакой морали, им нет места в обществе, которое пережило геноцид и является рьяным борцом против этого преступления.

Городские власти Еревана уже приняли меры по очистке памятника. Мэр города Айк Марутян выразил надежду, что правоохранительные органы оперативно и адекватно отреагируют на осквернение памятника.

«Такое посягательство на памятник - совершенно недопустимый, осуждаемый акт, который должен быть исключен из жизни нашего города. На протяжении сотен лет люди разных национальностей бок о бок жили в Ереване, вместе со своей национальной принадлежностью гордо неся и почетное звание ереванца, и эту солидарность никто не может подорвать», - написал Марутян на своей странице в Facebook.

Заслуженный деятель искусств Республики Армения Уильям Вайнер, представитель еврейской общины Армении, в осквернении памятника видит внешний след и убежден, что это дело рук не армянина. «Мне очень жаль, как гражданину Армении, как уроженцу Армении, что такое случилось с нами. Я не понимаю, не хочу понимать, это страна, где такого никогда не было, и я не могу понять, по чьему плану все это происходит. Для меня это неприемлемо. Убежден, что это не дело рук армянина. Я убежден, что это извне», - сказал Арменпресс Уильям Вайнер.

Наира Зограбян, член группы дружбы Армения-Израиль Национального собрания Армении и член фракции «Процветающая Армения», осуждает этот акт вандализма. «Это вандализм. Независимо от нашего отношения к продаже оружия Азербайджану Израилем во время недавней Арцахской войны, очевидной военно-политической помощи Азербайджану (а это отношение однозначно отрицательное), нельзя осквернять памятник Холокосту. Мы публично выражаем свое несогласие с политикой Израиля, но осквернять память жертв - это вандализм. Я осуждаю военное содействие, оказываемое Израилем Азербайджану, заявления МИД Израиля в поддержку турецко-азербайджанской военной агрессии, но склоняю голову перед памятью невинных жертв Холокоста», - сказала Зограбян.

Осквернение Памятника Геноцидам еврейского и армянского народов в Кольцевом парке Еревана было замечено утром 12 февраля. Полиция готовит материалы по делу об осквернении памятника с надписью «Живи - не забывай». Сотрудники ГУВД проводят соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию дела. Место происшествия было осмотрено. Обстоятельства выясняются.

Фотография со страницы телекомментатора Артема Ерканяна в Facebook.

Архивные фотографии Арменпресс, сделаны 27 января, в День памяти жертв Холокоста.