Сирушо и Александр Рыбак представили дуэт

Армянская певица Сирушо и победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак представили поклонникам песню «Stay» («Останься»). Как сообщает Арменпресс, клип песни уже есть в интернете.

Ранее Александр Рыбак написал на своей официальной странице в Facebook: «Сегодня мы все очень далеки друг от друга, но необходимо общаться. Творить, следовать своим мечтам. А о чем мечтаете вы?»

Коснувшись сотрудничества с Сирушо, певец написал, что Сирушо - талантливая певица с красивым голосом. «Я с нетерпением жду премьеры нашей песни», - заключил Рыбак.