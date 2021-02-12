Сирушо и Александр Рыбак представили дуэт
19:16, 12 Февраль, 2021
Армянская певица Сирушо и победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак представили поклонникам песню «Stay» («Останься»). Как сообщает Арменпресс, клип песни уже есть в интернете.
Ранее Александр Рыбак написал на своей официальной странице в Facebook: «Сегодня мы все очень далеки друг от друга, но необходимо общаться. Творить, следовать своим мечтам. А о чем мечтаете вы?»
Коснувшись сотрудничества с Сирушо, певец написал, что Сирушо - талантливая певица с красивым голосом. «Я с нетерпением жду премьеры нашей песни», - заключил Рыбак.
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