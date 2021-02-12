Шомби Шарп представил Папикяну приоритеты 5-летнего сотрудничества Армения-ООН

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян 12 февраля принял делегацию во главе с постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом. В ходе встречи Шомби Шарп подробно представил приоритеты документа «Сотрудничество Армения-ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 гг.», выделив приоритетные цели повышения благосостояния людей, наращивания потенциала, экологически устойчивого экономического роста, ответственного и эффективного государственного управления.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью министерства территориального управления и инфраструктур Армении, министр подчеркнул необходимость расширения повестки дня сотрудничества с постоянным представительством ООН в Армении, особенно в послевоенный период, выразив надежду, что при активной поддержке офиса удастся смягчить последствия эпидемии и войны в областях Армении.

В свою очередь, Шомби Шарп заверил в готовности поддерживать Армению по разным направлениям, подчеркнув, что министерство сыграло большую роль в совместной работе по смягчению последствий войны и эпидемии COVID-19.

По словам постоянного координатора ООН в Армении, вопросы поддержки решения вышеперечисленных вопросов находятся в центре внимания ООН, в связи с чем они готовы направить сотрудничество в приоритетные для Армении направления.

Министр высоко оценил реформы, проводимые в областях Тавуш, Лори и Ширак при поддержке ООН, а также выразил надежду, что в ближайшее время совместные программы будут доступны в областях Сюник, Вайоц Дзор и Гегаркуник.

Министр обратил внимание собеседника на то, что правительство уделяет приоритетное внимание реализации программ по созданию жилья, рабочих мест, развития сельского хозяйства и жизнеобеспечения граждан, перемещенных с территорий, перешедших под контроль Азербайджана, а также подчеркнул необходимость адресной и долгосрочной помощи.

В этом контексте собеседники коснулись направлений новой пятилетней программы Партнерства ООН, а также возможностей ее адаптации к решению стратегических проблем страны.