Ереванский зоопарк готовит сюрпризы для посетителей

Зоологический парк Еревана работает над приобретением новых животных в 2021 году. Об этом в беседе с Арменпресс сказал сотрудник Ереванского зоопарка Смбат Каграманян.

«Я не хочу слишком много раскрывать скобки в отношении наших планов на будущее. У нас есть новая инициатива для ереванцев и других наших гостей, мы предпримем шаги, чтобы сделать зоопарк более привлекательным. Могу раскрыть только один секрет: сейчас мы работаем над приобретением нового животного», - сказал Каграманян.

По его словам, в текущем году люди станут свидетелями различных инициатив и новостей зоопарка. Каграманян заверил, что 2021 год станет переломным для парка.