Сконцентрируемся над поиском новых ниш развития экономического сотрудничества: посол Украины

Украина намерена сконцентрироваться над поиском путей наращивания взаимной торговли, искать новые ниши развития экономического сотрудничества с Арменией. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью AnalitikaUA.net сказал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Армении Иван Кулеба.

«Мы внимательно отслеживаем усилия правительства Армении, направленные на развитие IТ технологий, считаем, что это направление может стать потенциальным для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Также ожидаем, что в текущем году будет возобновлена работа Совместной межправительственной украинско-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества», - отметил Кулеба.

По его словам, пандемия COVID-19 существенно притормозила внешнеполитические процессы во всем мире и дипломатам пришлось искать новые формы коммуникации.

«Не стали исключением и украинско-армянские двусторонние отношения. Однако, 26 июня прошлого года, на высоком уровне состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Армении в формате видеоконференции в ходе которых стороны предоставили положительную оценку существующему двустороннему диалогу.

К сожалению, нам не удалось в полной мере реализовать наши намерения, которые были отражены в Плане консультаций между МИД Украины и Армении на 2019-2020 годы и сейчас мы, совместно с армянскими коллегами, работаем в направлении продолжения нашего межгосударственного диалога и его всестороннего обогащения», - подчеркнул посол.

Кулеба добавил, что сейчас совместно с коллегами из МИД Армении посольство нарабатывает вопросы перспективной повестки дня, речь идет, прежде об оживлении политического диалога, поиск путей активизации торгово-экономического, культурно-гуманитарного, межпарламентского сотрудничества, инвентаризации имеющейся между нашими государствами договорно-правовой базы.