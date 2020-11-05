Предстоящие на 13 февраля мероприятия
17:49, Февраль 12, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 17:53 Состоялось второе заседание Рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, РФ и Азербайджана
- 17:49 Предстоящие на 13 февраля мероприятия
- 17:43 Гинцбург рассказал, как будут проходить испытания "Спутника V" на детях
- 17:40 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17:39 Каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от коронавируса
- 17:26 Назначен новый посол Казахстана в Армении
- 17:20 На экраны выходит фильм о Серже Танкяне и Армянской революции
- 17:16 ЕС завершил процесс утверждения фонда восстановления после пандемии на €672,5 млрд
- 17:13 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-02-21
- 17:12 Азиатские индексы - 12-02-21
- 16:47 На часть европейских стран обрушились аномальные морозы
- 16:40 На территории школы села Шош Арцаха есть необходимость патрульного дежурства: Омбудсмен
- 16:17 Иран готовится к вступлению в ЕАЭС
- 16:14 В МИД назвали условие разрыва отношений с Евросоюзом
- 16:09 В день рождения Гранта Матевосяна сотоварищи писателя возложили цветы к его могиле
- 15:54 В ЕК заявили, что ЕС должен вакцинировать 70% взрослого населения к 21 сентября
- 15:45 Мэрия Еревана приобретет 161 автобус длиной в 7.5 и 8.5 метров
- 15:26 Парк здоровья, широкое информирование: программы ОО “Европа Донна Армения” по профилактике онкологии
- 15:25 Ким Чен Ын раскритиковал свой кабинет за экономические неудачи КНДР
- 15:07 Шведские парламентарии призвали Азербайджан немедленно освободить армянских пленных
- 14:55 Памятник Гарегину Нжде в Мартуни не демонтирован: мэр
- 14:44 ВВП Великобритании упал на 9,9% впервые за 100 лет
- 14:35 Премьер-министр Армении поздравил Председателя и Премьер-министра Китая с китайским Новым годом
- 14:33 Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
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