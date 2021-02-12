На экраны выходит фильм о Серже Танкяне и Армянской революции

Премьера документального фильма «Truth to Power» о солисте рок-группы «System of a Down» Серже Танкяне и Армянской революции 2018 года состоится 19 февраля. Как передает Арменпресс, перед премьерой Rolling Stone выпустил небольшой ролик о фильме.

В ролике Танкян посещает армянскую общину «Little Armenia», находящуюся в самом сердце Голливуда. «Моя семья приехала сюда, в Лос-Анджелес, в 1975 году, - говорит Танкян, проезжая по окрестностям. Прямо в центре Голливуда у армянской общины была школа, церковь, разные кафе, пекарни, рестораны. Это было поселение с армянами со всего мира»

В фильме рассказывается о роли Танкяна в Армянской революции 2018 года, а также историю его деятельности.

«Благодаря эксклюзивным интервью, приключениям и оригинальным кадрам, снятым лично Сержем, Truth to Power позволяет зрителям из-за кулис увидеть международную рок-звезду, чья вера в музыку произвела революцию не только в хэви-металле, но и в мировых событиях», - пишет Oscilloscope Laboratories о документальном фильме.