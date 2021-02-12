ЕС завершил процесс утверждения фонда восстановления после пандемии на €672,5 млрд

Евросоюз завершил процедуру утверждения европейского Фонда спасения и восстановления европейской экономики (RRF) объемом в €672,5 млрд заемных средств, которая продолжалась восемь месяцев.

В пятницу свою подпись под документом поставил председатель Европарламента Давид Сассоли, подтвердив его ратификацию со стороны ЕП, после чего текст окончательно утвердил Совет ЕС - от его имени документ подписал премьер-министр председательствующей в Совете до конца июня Португалии Антониу Кошта. Эту церемонию, которая проходила в присутствии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, транслировала в прямом эфире пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня мы утвердили Фонд спасения и восстановления экономики", - заявила фон дер Ляйен, открывая церемонию.

Таким образом, бюрократическая процедура оформления этой структуры, предназначенной для поддержки экономики ЕС, завершена. Еврокомиссия торжественно объявила о своей инициативе создания такого фонда в апреле 2020 года, его основные параметры были утверждены на саммите ЕС в июне 2020 года, затем начался процесс утверждения в институтах Брюсселя,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Этот фонд является основным элементом программы ЕС нового поколения объемом в €750 млрд. Средства для этого фонда будут аккумулированы за счет внутренних займов, погашать которые планируется до 2052 года. Эти средства затем должны выделяться государствам ЕС в виде займов и грантов для инвестиций на восстановление экономики. Однако выплаты начнутся еще не скоро - сначала все страны Евросоюза должны представить в Еврокомиссию национальные планы восстановления, и после того, как ЕК одобрит их, они смогут начать получать финансирование в рамках этого фонда. Одним из условий выделения денег по этой линии является требование Брюсселя направить минимум 30% всех инвестиций из этого фонда на развитие "зеленой экономики".