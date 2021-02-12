В день рождения Гранта Матевосяна сотоварищи писателя возложили цветы к его могиле

В день рождения Гранта Матевосяна, 12 февраля, сотоварищи писателя и любители его творчества возложили в Пантеоне, в парке Комитаса, цветы к его могиле.

Как передает «Арменпресс», говоря о том, что литература Гранта Матевосяна является не только национальной, но и всемирной, его сын, руководитель Культурно-благотворительного фонда Гранта Матевосяна Давид Матевосян процитировал слова своего отца. «Не существует признанного экземпляра мировой литературы, который не имел бы глубоко национальных корней».

«Лишь истинное национальное может стать всемирным и быть признанным, потому что лишь литература, созданная с действительно живыми мыслями, сформулированными словами, может стать международной. Под национальным мы подразумеваем нечто иное. Мы подсознательно понимаем немного провинциальную, немного неразвитую, немного локализованную, якобы говорящую о твоих собственных заботах и о тебе, но на самом деле ничего не говорящую литературу, кино, музыку, в то время как национальное - глубоко международное и международное - национальное», - сказал Давид Матевосян.

Фото: Мхитара Хачатряна

Касаясь недавних событий в Армении, он сказал: «Если бы Бог моему отцу и другим представителям его поколения дал бы более долгую жизнь, а их было много, мы бы не проиграли, потому что их существование накладывало стандарт, ответственность даже на самые несостоятельные правительства. Сейчас есть слово, но его нужно постоянно публиковать и произносить».

Актриса Нарине Григорян, художественный руководитель театра Соса Саргсяна “Амазгаин”, поставившая несколько месяцев назад монолог Матевосяна «Бизон», считает писателя гением. «Хотелось бы, чтобы спектакли по произведениям Матевосяна ставились во всех театрах, потому что каждая его фраза - это целый роман. Он очень насыщенный, он глубокий. Когда я запоминала текст, меня вдвойне вдохновляла сила творчества. Каждое его слово подчеркивает глубину и размер предложения», - подчеркнула Григорян.

Она считает, что произведения Матевосяна нужно знать наизусть и представлять их всему миру, как колумбийцы представляют Маркеса.

Грант Матевосян родился в 1935 году в селе Ахнидзор Лорийской области. Учился в Ереванском педагогическом институте. С 1958 по 1962 год работал корректором журнала “Советская литература” и Литературной газеты. На литературную арену он вышел в 1961 году с произведением «Ахнидзор», получившим широкий резонанс. Первый сборник «Август» вышел в 1967 году. В 1996 - 2000 годах он возглавлял Союз писателей Армении.

По мотивам произведений Матевосяна и по его сценариям сняты фильмы «Мы и наши горы», «Август», «Наступает осень», «Наш уголок большого мира», «Нейтральная зона», «Мецамор» и другие. Его произведения переведены примерно на 40 языков. Грант Матевосян скончался в 2002 году в Ереване. В 2004 году Союз писателей Армении учредил Премию Гранта Матевосяна. Именем Матевосяна названы школа и улица в Ереване.