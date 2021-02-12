Мэрия Еревана приобретет 161 автобус длиной в 7.5 и 8.5 метров

Для улучшения транспортной системы Еревана мэрия Еревана закупит 161 автобус длиной в 7.5 и 8.5 метров.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана сообщил мэр Еревана Айк Марутян.

«Британская компания WIG разработала для нас новую автобусную сеть. Планируется закупить около 850 автобусов, из которых 450 будут длиной в 7,5 и 8,5 метров, остальные - в 12 и 18 метров. На данный момент мы подтверждаем закупку 161 автобуса длиной в 7,5 и 8,5 метров, что потребовало довольно долгой работы», - сказал Марутян.

Он подчеркнул, что покупка автобусов позволит избавиться от маршруток, которые стали опасными, проблемными и неудобными.

Мэр сообщил, что 90% автобусов длиной в 7,5 и 8,5 метров производятся только в Китае. По словам Айка Марутяна, в последние годы производство китайских автобусов значительно выросло, сегодня китайские автобусы выигрывают тендеры в городах Германии, Швеции и Голландии. «Для нас важна не страна, производящая автобусы, а параметры, которые мы устанавливаем, этот класс автобусов имеет самые высокие параметры. С гордостью могу сказать, что автобусы такого качества мы получили по очень хорошей цене. Если сделка состоится, все пройдет хорошо, я это буду считать лучшим достижением для Еревана», - заключил мэр Еревана.