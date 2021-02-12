Ким Чен Ын раскритиковал свой кабинет за экономические неудачи КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын уволил главного экономиста и раскритиковал работу своего кабинета за отсутствие новых идей по спасению экономики. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Кабинет не смог сыграть руководящую роль в составлении плана ключевых экономических сфер и почти механически объединил цифры, подготовленные министерствами", - приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын заявил, что планы кабинета не работают, а инновационных идей нет. Цели для сельскохозяйственного производства на этот год, по мнению северокорейского лидера, нереалистично высокие, а для электроэнергетического - слишком низкие.

Associated Press отмечает, что Ким Чен Ын находится в сложнейшем кризисе за девять лет правления. Дипломатические усилия ради снятия американских санкций ни к чему не привели, из-за пандемии закрыли границы, а стихийные бедствия уничтожили значительную часть урожая. Кроме того, торговля КНДР с Китаем переживает непростой период.

В январе Ким Чен Ын призвал еще больше усилить государственный контроль над экономикой и отдать приоритет развитию химической и металлургической индустрий. Но аналитики говорят, что чтобы действительно оживить северокорейскую экономику, стране нужно много инвестировать в современное оборудование и технологии для фабрик, а также импортировать больше еды или улучшить производительность ферм. По оценке ООН, в 2019 году 40% населения КНДР не хватало еды.