Парк здоровья, широкое информирование: программы ОО “Европа Донна Армения” по профилактике онкологии

Неправительственная организация “Европа Донна Армения” в этом году запустит ряд информационных программ, направленных на предотвращение рака груди.

Президент-учредитель Общественной организации “Европа Донна Армения” Нвард Кочарян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» отметила, что профилактика онкологии из-за эпидемии в 2020 году очень отстала.

«Эпидемия оказала серьезное влияние на всю систему здравоохранения, что, в свою очередь, оказало влияние на процессы профилактики рака. Многие не обращались в медучреждения. В случае, не могли приезжать для проверки и раннего обнаружения, для прохождения обследований. Это особенно было заметно в первой половине 2020 года, люди боялись заразиться коронавирусом», - сказала Нвард Кочарян.

Поэтому в этом году организация в сфере информирования и профилактики планирует более активную деятельность. Она подчеркнула, что раннее выявление рака является приоритетом, поэтому желательно, чтобы граждане были осведомлены, внимательно и скрупулезно относились к своему здоровью. Информационный буклет «Снижение риска рака» уже опубликован и будет распространяться на различных встречах. Работы будут проводиться в Ереване в первой половине года. В ближайшее время планируется посещение школ столицы с ознакомительными программами. Учителям будет предоставлена возможность пройти обследование и проконсультироваться. В этом вопросе организация сотрудничает с Медицинским центром Эребуни.

В первой половине июня в Армении планируется провести большую международную конференцию, в рамках которой встретятся врачи, обменяются опытом, и многие пациенты получат возможность пройти обследование у зарубежных специалистов. Организация реализует социальную программу, в рамках которой будут продаваться ручные поделки пациентов, вырученные средства будут переданы больным раком. Информационные буклеты будут предоставляться вместе с продаваемыми товарами. В марте этого года на территории Ботанического сада откроется Парк здоровья. Люди, победившие онкологические заболевания, будут представлять общественности здоровый образ жизни, говорить о своевременном обследовании и профилактике.