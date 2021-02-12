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Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V". Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу Россотрудничество.

"Я уже сделал первый укол, следующий - 17 февраля", - приводит слова режиссера агентство на официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению, режиссер считает, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в "Пфайзер" и "Модерну", но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - цитирует Россотрудничество режиссера.


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