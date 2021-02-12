Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V". Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу Россотрудничество.

"Я уже сделал первый укол, следующий - 17 февраля", - приводит слова режиссера агентство на официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению, режиссер считает, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в "Пфайзер" и "Модерну", но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - цитирует Россотрудничество режиссера.